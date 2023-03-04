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Начштаба обороны Канады Эйр обсудил в Киеве вопросы оказания дальнейшей помощи Украине

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Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр на встрече с высшим украинским командованием в Киеве пообещал дальнейшую поддержку украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба канадского Минобороны.

«Сегодня начальник штаба обороны Уэйн Эйр завершил свой плодотворный визит в Киев… в ходе которого у него была возможность обсудить, какой еще вклад Канада и канадские вооруженные силы могут сделать для (выполнения. — «Газета.Ru») потребностей Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что генерал пообещал продолжать поддержку Киева как напрямую, так и вместе с союзниками Канады и Украины.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что кабмин страны решил отправить на Украину еще четыре танка Leopard 2.

До этого глава Минобороны Канады Анита Ананд заявляла, что все четыре танка Leopard 2A4, обещанные Киеву, прибыли в Польшу, где украинских военных уже учат их использовать. По ее словам, 25 канадских инструкторов занимаются подготовкой украинских военных.

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