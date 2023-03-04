Пригожин объяснил невозможность окончания СВО в ближайшее время

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что борьба за Россию должна происходить здесь и сейчас, иначе Украина при помощи НАТО вновь пойдет на прорыв красных линий. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

«Спецоперация может закончиться хоть завтра», — указал он.

Пригожин также объяснил, что «эта радость» долго не продлится, так как в скором времени украинские власти примут решение при помощи НАТО пойти на прорыв красных линий и пытаться вернуть те территории, которые принадлежали им до 2014 года, а может и большие.

«Бороться за Россию нужно здесь и сейчас», — резюмировал он.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев. По его словам, Запад поставил перед Киевом задачу уничтожать города ДНР.