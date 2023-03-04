Reuters: глава Комитета начштабов ВС США Милли тайно посетил военную базу в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в рамках поездки Милли планирует дать оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

Он также отметил важность миссии ВС США в Сирии и заявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники в лице сирийских курдов добиваются прогресса в том, чтобы нанести поражение «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

На этой неделе Милли также принимал участие в штабных учениях на одной из баз Соединенных Штатов в Германии вместе с украинскими военными.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме писала, что список кандидатов на пост главы Комитета начальников штабов ВС США сократился до двух имен. Срок полномочий действующего руководителя комитета Марка Милли истекает осенью текущего года, к этому времени, пишет NYT, президенту США Джо Байдену предстоит выбрать между начштаба ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим и морским пехотинцем Дэвидом Бергером.