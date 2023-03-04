Посол Пристайко: Лондон поставит Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем собирался

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев получит от Лондона вдвое больше танков Challenger 2 (28 вместо 14) и намного больше (33 вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам дипломата, вместо изначально обещанных британской стороной 14 Challenger 2 в республику придут 28 танков этой модели, а вместо 24 гаубиц AS-90 Украина получит 33 орудия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пристайко также отметил, что Украина ищет возможность получить иное вооружение, в частности самолеты. Кроме того, он добавил, что запросы республики на вооружение и боеприпасы получили все страны – члены НАТО.

Ранее власти Британии официально заявили о поставке 14 танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины.

В свою очередь, Пристайко сообщил в интервью телеканалу Sky News, что Киев получит западные истребители на более позднем этапе конфликта.