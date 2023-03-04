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Партия американских боевых машин Stryker для Украины прибыла в Германию

Партия из 90 боевых машин Stryker, которые США направили на Украину, прибыла в Германию, откуда поедут на фронт, видео публикует украинское издание «Страна.ua».

В публикации говорится, что главным предназначением Stryker является транспортировка пехоты на линию огня и уничтожение бронированной техники противника. Отмечается, что Stryker «по мощи недотягивает до танка, но сильнее бронетранспортера».

Ранее в январе Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,5 млрд, в нем значились помимо бронетранспортеров Stryker системы ПВО Avenger, боевые машины пехоты Bradley,
боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

В феврале в Киев на встречу с президентом США Владимиром Зеленским приехал президент США Джо Байден. Он анонсировал очередной пакет помощи на $500 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS.

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