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В Балтийском море начались учения малых кораблей с ракетными комплексами «Калибр»

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Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

В Балтийском море начались учения малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

В учениях принимают участие корабли проекта «Каракурт» — «Одинцово» и «Советск», а также малый ракетный корабль проекта «Буян-М» «Зеленый Дол» и ракетный катер «Димитровград». Экипажи кораблей отработают элементы противокорабельной и противовоздушной обороны, в том числе уклонения от противокорабельных ракет. В рамках учений будет имитирован бой с корабельными ударными группировками условного противника.

Ракетные корабли «Каракурт» были разработаны в центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Помимо ударного комплекса «Калибр», они оснащены зенитным комплексом «Панцирь-М», средствами радиолокационной борьбы, противодиверсионным вооружением и переносными ЗРК.

Корабли проекта «Буян-М» отличаются увеличенным водоизмещением и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – комплексом «Калибр-НК». Они были разработаны для защиты прибрежной экономической зоны России.

Ранее в ходе учений Балтийского флота был отработан перехват дронов, атакующих промышленные объекты.

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