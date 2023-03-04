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МО РФ: российские силы уничтожили более 70 военных ВСУ на Херсонском направлении

За минувшие сутки специальной военной операции на Херсонском направлении российские войска уничтожили более 70 украинских бойцов, а также несколько единиц военной техники, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате огневого поражения противника за минувшие сутки российские подразделения поразили 20 автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-30, принадлежащую Вооруженным силам Украины.

По данным Минобороны, с февраля российские ВС уничтожили 394 самолета и 215 вертолетов, 8145 танков и бронемашин и другой техники украинской армии.

Конашенков также рассказал, что в ходе спецоперации за сутки было уничтожено до 80 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, более 90 — на Купянском, до 150 — На Краснолиманском, до 490 — на Донецком.

В настоящее время на территории Украины продолжается спецоперация Вооруженных сил России, направленная, по заявлению президента РФ Владимира Путина, на спасение народа Донбасса от геноцида, на демилитаризацию и денацификацию украинских властей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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