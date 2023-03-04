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Убитый украинскими диверсантами мужчина самостоятельно вызвался возить детей в школу

Убитый проникшими с территории Украины диверсантами из «Русского добровольческого корпуса» Леонид Голованов погиб после того, как самостоятельно вызвался везти детей в школу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил племянник Леонида Игорь Голованов.

«Получается, он детей возил в школу, потому что автобусы отказались. Я так понимаю, потому что ситуация такая опасная... И в этот раз он вез, и это случилось», — приводит агентство слова Игоря.

По словам Голованова, семья убитого не получала точной информации о судьбе Леонида в течение всего дня после его смерти. Получив сведения, он приехал попрощаться с дядей в населенный пункт Климово в Брянской области вместе с его дочерью.

Ранее сообщалось, что при нападении на брянские села 2 марта ранение получил мужчина, который смотрел на диверсантов из-за забора.

3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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