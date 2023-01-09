РИА Новости: российские военные группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ

Российские военные группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили подкрепление украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, наблюдатель «Викинга» заметил в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинских войск, куда уже были наведены реактивные системы залпового огня.

Российские военные дождались момента, когда украинская техника прибыла на точку, после чего нанесли по ней удары реактивными снарядами калибра 122 миллиметра, заявили в агентстве.

Несмотря на то, что украинские военные перебрасывали подкрепление ночью, это не спасло их от обнаружения, отмечается в сообщении.

В районе какого населенного пункта были нанесены удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, не уточняется.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков заявлял, что российские военные ведут тяжелые бои в Соледаре в ДНР.