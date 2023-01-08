Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 50 российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«8 января текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях, подведомственных Минобороны.

Всем освобожденным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили в министерстве.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в декабре 2022 года были возвращены на родину около 200 попавших в плен российских военнослужащих.

В начале декабря Минобороны подтвердило информацию о возвращении из украинского плена 60 российских военных.