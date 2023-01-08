Более 50 учений прошли в 2022 году на российской военной базе в Таджикистане

В 2022 году на 201-й российской военной базе в Таджикистане состоялось более 50 различных учений. Об этом сообщил командир соединения полковник Андрей Марушкин, передает официальный сайт Минобороны РФ.

По словам Марушкина, учения проходили на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон. Среди них ротные тактические, батальонные тактические, специальные, тактико-специальные учения, совместные международные учения в Республике Казахстан.

«Все эпизоды отрабатывались с применением подразделений беспилотной и армейской авиации, а также артиллерии», — отметил Марушкин.

Он добавил, что с военнослужащими подразделений 201-й базы за год было проведено более 1,5 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатомётов.

Кроме того, состоялось свыше 2 тыс. занятий по тактической и тактико-специальной подготовке различного уровня, в ходе которых отрабатывались вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными подразделениями, средствами противовоздушной обороны.

На автодромах и танкодромах прошли более 800 практических занятий по вождению боевых и специальных машин — за время подготовки боевая техника прошла почти 110 тыс. км.

По данным российского военного ведомства, 201-я военная база располагается в Душанбе и Бохтаре. В состав соединения входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее посол РФ в Душанбе Семен Григорьев заявил, что Россия и Таджикистан создают общую систему ПВО. По словам Григорьева, создание объединенной системы ПВО РФ и Таджикистана необходимо, так как ситуация в регионе становится напряженной.