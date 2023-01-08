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Глава Донецкой ВГА Кириленко заявил, что в Краматорске поврежден промышленный объект

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Evgeniy Maloletka/AP

Глава подконтрольной Украине Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что в Краматорске поврежден промышленный объект. Об этом Кириленко рассказал в своем Telegram-канале.

«В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — написал он.

Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в городе Мерефа прозвучали два взрыва.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в районах Донецкой народной республики и Запорожской области, которые подконтрольны Киеву, объявили воздушную тревогу. Отмечалось, что сирены зазвучали в 00:07 (мск).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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