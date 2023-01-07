Кадыров сообщил об отправке из Чечни в зону СВО 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что 7 января из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились около 300 бойцов ОМОН.

По словам Кадырова, чеченские военные, «несмотря на достигнутые успехи, не намерены сбавлять обороты» до полного завершения СВО.

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«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по ЧР», — написал он.

По традиции бойцов провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер чеченского правительства Абузайд Висмурадов и начальник Управления ФСВНГ РФ по Чечне Шарип Делимханов, добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил с инициативой создать центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе по всей России.