В Турции выразили надежду на продление перемирия на Украине после Рождества

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов. Об этом сообщает A Haber.

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта», — сказал Калын.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве заявляют, что украинские войска продолжают обстреливать российские позиции. Владимир Путин объявил «режим тишины» с полудня 6 января после соответствующего предложения патриарха Кирилла. В Киеве предложение Москвы отвергли, а на Западе заявили, что Россия использует паузу для перегруппировки войск.