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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о подземных шахтах с танками под Артемовском

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) расположена система шахт, по которой на глубине 80-100 метров находятся не только люди, но и передвигаются танки, и бронемашины пехоты (БМП). Его слова в Telegram-канале приводит пресс-служба.

Пригожин подчеркнул, что Артемовск является центральной точкой восточного фронта. Город представляет собой серьезный логистический центр. Он разделен на несколько частей водными преградами. Комплекс населенных пунктов вокруг Артемовска создает «единый комплекс обороны».

«И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП», — поделился Пригожин.

Он добавил, что вооружение в шахтах хранится со времен Первой мировой войны.

Ранее Пригожин связывал бои за Артемовск с Бородинским сражением и Куликовской битвой.

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