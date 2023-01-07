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RT: в боях под Артемовском погиб один из командиров нацбата «Свобода» Александр Полищук

RT: один из командиров нацбата «Свобода» Александр Полищук погиб в боях под Артемовском

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В боях под Артемовском был ликвидирован один из командиров нацбатальона «Свобода» Александр Полищук с позывным Альпинист. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинскую журналистку Наталью Позняк.

По информации издания, Полищук погиб 23 декабря. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Ранее в боях под Артемовском погиб пауэрлифтер Андрей Дмитриев.

Дмитриев был многократным призером чемпионатов Украины, мастером спорта по стронгмену, а также главой Сумского отделения Федерации стронгмена Украины.

До этого на Украине погиб осужденный боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Дроздов, который должен был освободиться в 2023 году. Дроздов скончался 4 декабря. Добровольцем он стал в октябре 2022 года.

Дроздов был осужден в 2021 году за кражу. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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