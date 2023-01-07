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В Госдуме прокомментировали слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что министр обороны Украины Алексей Резников своими словам признал роль НАТО в конфликте на Украине.

По словам главы украинского Минобороны, «НАТО воюет Украиной» в противостоянии с Россией. Резников в интервью телеканалу «1+1» сказал, что украинцы выполняют миссию НАТО. От альянса требуются поставки вооружений, так как солдаты НАТО не проливают свою кровь.

«НАТО воюет Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно. СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях», — пояснил Чепа.

Ранее Резников говорил, что ВСУ выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией.

По его словам, Украина играет роль «щита для всего цивилизованного мира», имея в виду Запад. Российские политики и дипломаты неоднократно говорили об участии альянса в конфликте на Украине.

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