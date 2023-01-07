Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 7 января была ранена мирная жительница. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению мэра, обстрел производился в горловском жилищном массиве Строитель, на улице Ленина, 237.

По информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего по Горловке было выпущено 13 снарядов натовского калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 января ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Гольмовский в ДНР.

До этого сообщалось, что ВСУ в седьмой раз обстреляли ДНР после объявленного Россией режима тишины.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».