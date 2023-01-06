Канадских военных медиков уличили в издевательствах над поросятами во время подготовки

Партия защиты животных Канады (APPC) уличила канадских военных медиков в издевательствах над поросятами в ходе подготовки. Согласно опубликованному отчету расследования партии, который содержит более 3,2 тыс. страниц, поросят подвергали воздействию радиации, травили нервно-паралитическими веществами, а также били ножами, ампутировали конечности и потрошили.

В частности, по данным отчета, на свиньях канадские медики учились делать трахеостомию — разрезать трахею и вставлять в нее трубку, чтобы спасти жизнь человеку в случае травмы органов дыхания.

«Хотя Министерство национальной обороны (DND) утверждает, что поросят обезболивают во время тренировки медиков, видеозаписи показывают, что многие животные оживают, например, поросенок под номером 4903 начал «громко кричать» после удара ножом в морду, а другой, под номером 4520, попытался спрыгнуть со стола, но его продолжали использовать еще два часа, несмотря на это», — говорится в предисловии к отчету.

По данным расследования, в период с 2012 по 2016 год Минобороны Канады потратило около 700 тыс. бюджетных канадских долларов ($520 тыс.) на покупку более 700 поросят для «жестокого, устаревшего и неприменимого обучения».

Отмечается, что страны НАТО, куда входит и Канада, с 2018 года не используют животных для тренировки медиков, вместо них применяют специальные медицинские манекены.

Лидер APPC Лиз Уайт призвала министра национальной обороны Канады Аниту Ананд последовать примеру других стран и отказаться от использования животных для отработки медицинских процедур.

«Это в ее силах, и это приведет Канаду в соответствие с ее союзниками по НАТО», — подчеркнула Уайт.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада должна быть в состоянии внести вклад в НАТО и многосторонние альянсы с участием альянса, а также оказывать двустороннюю поддержку Украине и обеспечивать присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такую многостороннюю политику Ананд сравнила с необходимостью «ходить и жевать жвачку одновременно».