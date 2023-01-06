В ДНР заявили, что ВСУ за пять минут дважды обстреляли республику натовскими снарядами

Украинская армия в течение пяти минут дважды обстреляла Донецкую народную республику, выпустив 10 снарядов натовского образца калибром 155-мм, несмотря на действие объявленного Россией режима тишины. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его информации, первый обстрел зафиксирован в 16:50 мск, когда Вооруженные силы Украины выпустили шесть снарядов по поселку Гольмовский, а через пять минут произошел обстрел Кировского района Донецка, по которому выпустили четыре снаряда.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

Ранее в ДНР сообщали, что украинские военные совершили обстрел Донецка в начале действия режима тишины, объявленного Россией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.