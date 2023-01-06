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WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в Соледаре в ходе наступления

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Iryna Rybakova/Reuters

Российская армия в Донецкой народной республике по ходу наступления прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смогла продвинуться в сторону центра Соледара. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за фланговых прорывов украинские войска были вынуждены отступать севернее центра.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников оправдал плохую дисциплину в армии страны действиями «проплаченных россиянами подстрекателей». Министр указал, что возникшими трудностями в армии воспользовались некоторые люди.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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