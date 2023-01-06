В Минобороны Украины назвали причину плохой дисциплины в армии

Глава Минобороны Украины Алексей Резников оправдал плохую дисциплину в армии страны действиями «проплаченных россиянами подстрекателей». Об этом пишет издание «Страна.ua».

Он отметил, что бороться с проблемами с дисциплиной намерены через ужесточение ответственности за преступления военнослужащих. Такой вариант, как указал Резников, предложили сами офицеры.

По словам министра, текущими трудностями в армии воспользовались некоторые люди.

«Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сказал он.

Резников добавил, что доверяет военному командованию Украины и поддерживает их идею.

В декабре главком украинских войск Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому, попросив его подписать закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа украинскими военными.