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В Минобороны Украины назвали причину плохой дисциплины в армии

Глава МО Украины Резников: плохая дисциплина в армии — вина «проплаченных подстрекателей»

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РИА «Новости»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников оправдал плохую дисциплину в армии страны действиями «проплаченных россиянами подстрекателей». Об этом пишет издание «Страна.ua».

Он отметил, что бороться с проблемами с дисциплиной намерены через ужесточение ответственности за преступления военнослужащих. Такой вариант, как указал Резников, предложили сами офицеры.

По словам министра, текущими трудностями в армии воспользовались некоторые люди.

«Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сказал он.

Резников добавил, что доверяет военному командованию Украины и поддерживает их идею.

В декабре главком украинских войск Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому, попросив его подписать закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа украинскими военными.

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