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РИА Новости: в Донбассе союзные силы штурмуют поселок Нью-Йорк при поддержке артиллерии

На территории ДНР союзные силы продолжают штурмовать, активно применяя артиллерию, поселок городского типа Новгородское, которое было переименовано в Нью-Йорк, передает корреспондент РИА Новости.

Командир батареи с позывным «Злой» рассказал журналисту, как артиллеристы гаубичного расчета ведут боевую работу и об актуальных целях на направлении огня.

«Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты - прим. «Газета.Ru»), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они (солдаты ВСУ - «Газета.Ru») повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят», — рассказал командир батареи.

В агентстве добавили, что «Злой» воюет с осени 2014 года. По его словам, быть «богом войны» (название артиллерии - «Газета.Ru».) приятно, так как на его взгляд основная роль в конфликте отведена именно артиллерийскому противостоянию. Также он пригласил «всех умных, молодых, красивых, смелых» к себе, так как «современная война требует инициативы».

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