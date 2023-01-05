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Минобороны Белоруссии сообщило о поставке очередной партии новых бронетранспортеров из РФ

Белоруссия получила от России очередную партию новых бронетранспортеров, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики.

«В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», — заявили в министерстве.

Ранее заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии по идеологической работе полковник Анатолий Булавко рассказал, что в ходе учений военное командование республики отрабатывает боевые действия против конкретных стран Североатлантического альянса, называя их реальными наименованиями.

Глава министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что республика намерена построить порт в России с привлечением кредитных ресурсов российских банков.

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