Минобороны Белоруссии сообщило о поставке очередной партии новых бронетранспортеров из РФ

Белоруссия получила от России очередную партию новых бронетранспортеров, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны республики.

«В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», — заявили в министерстве.

Ранее заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии по идеологической работе полковник Анатолий Булавко рассказал, что в ходе учений военное командование республики отрабатывает боевые действия против конкретных стран Североатлантического альянса, называя их реальными наименованиями.

Глава министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что республика намерена построить порт в России с привлечением кредитных ресурсов российских банков.