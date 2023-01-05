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Французский политик Филиппо посчитал безумной передачу бронемашин AMX-10RC Украине

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Officier communication du 4e RCh/Wikimedia Commons

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо посчитал безумным решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украины бронемашин AMX-10RC. Об этом он высказался в своем Twitter.

Он считает, что это лишь затянет конфликт на Украине и еще сильнее «разденет» вооруженные силы Франции. По мнению Филиппо, вместо стремления к миру и завершению конфликта Макрон и НАТО делают противоположное.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев.

По словам министра, Франция также усилит помощь Киеву по поставкам систем противовоздушной обороны. Колонна не уточнила сроки поставки, но заявила о выделении украинским Вооруженным силам большего количества другой техники.

Об отправке AMX-10RC Киеву сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал накануне представитель Елисейского дворца. При этом он не указал, сколько боевых машин планируется направить Киеву и когда это произойдет.

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