WP: США пока не планируют отправлять на Украину танки Abrams

США пока не планируют отправлять на Украину танки Abrams, несмотря на решение передать стране тяжелую бронетехнику, пишет The Washington Post.

По данным экспертов издания, эти танки весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью.

Abrams также «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», говорится в статье.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что в очередные пакеты военной помощи США Украине могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По его словам, Соединенные Штаты предоставляют и будут дальше предоставлять Киеву системы вооружений и поддержку, которые нужны «для самообороны».

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США тайно модифицировали системы HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы «их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России».