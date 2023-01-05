Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в СВО заключенных

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт, с заключенных сняли все судимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», – сказал он.

В ЧВК «Вагнер» сообщили, что всего в первой группе помиловали два десятка экс-заключенных. Как пишет РИА Новости, во время полугодовой службы они как и все военные получали заработную плату, но ее размер был меньше, чем у остальных добровольцев.

По мнению Пригожина, среди бойцов были и те, кто попал в тюрьму случайно или из-за силы своего характера. По его словам, некоторые из бойцов не могли найти себя в обычной жизни, поэтому попадали в неприятные ситуации.

«Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. <...> Они воинами родились и теперь увидели, что они – воины», — высказал свое мнение глава ЧВК.

Он также заявил, что российское общество дало этим людям второй шанс, и оно, по мнению Пригожина, должно быть благодарно бойцам за защиту интересов страны. Он также рассказал, что среди тех, кто отправился в зону боевых действий, были и те, «кому оставалось сидеть два дня».

Ранее Евгений Пригожин сообщил о смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть