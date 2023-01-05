Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о помиловании первых участвовавших в СВО заключенных

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт, с заключенных сняли все судимости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», – сказал он.

В ЧВК «Вагнер» сообщили, что всего в первой группе помиловали два десятка экс-заключенных. Как пишет РИА Новости, во время полугодовой службы они как и все военные получали заработную плату, но ее размер был меньше, чем у остальных добровольцев.

По мнению Пригожина, среди бойцов были и те, кто попал в тюрьму случайно или из-за силы своего характера. По его словам, некоторые из бойцов не могли найти себя в обычной жизни, поэтому попадали в неприятные ситуации.

«Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. <...> Они воинами родились и теперь увидели, что они – воины», — высказал свое мнение глава ЧВК.

Он также заявил, что российское общество дало этим людям второй шанс, и оно, по мнению Пригожина, должно быть благодарно бойцам за защиту интересов страны. Он также рассказал, что среди тех, кто отправился в зону боевых действий, были и те, «кому оставалось сидеть два дня».

Ранее Евгений Пригожин сообщил о смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.