Подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский заявил в интервью ТАСС, что большое количество бойцов специальных подразделений едут на Украину из западных стран под видом наемников.

«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые <…> вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наемников», — сказал Баевский.

Он отметил, что между их прибытием и выходом на задание проходит максимум несколько месяцев. За это время, по его словам, невозможно эффективно подготовить группу бойцов.

«То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — добавил подполковник.

В конце декабря временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что за Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации воюют тысячи наемников более чем из 50 стран.