Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников

Заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале опубликовал переговоры польских наемников.

По словам Безносова, речь идет о двух группировках наемников общей численностью немногим более 120 человек. Из них в живых остались 28 бойцов. Наемники пожаловались, что Вооруженные силы Украины их бросили, из-за чего они оказались в крайне тяжелом положении.

«...украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать... не все успели...», «...Почему вы нас не предупредили, что в этом Богом забытом месте вы две бригады потеряли?...» — говорится в перехваченных переговорах.

Ранее РИА Новости сообщало, что пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных в Снигиревке. Предполагается, что наемники были из Польши и что на блокпосту они отказались дать досмотреть свой автомобиль.