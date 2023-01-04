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Лидеры оппозиции ФРГ потребовали от Шольца отправить главу Минобороны страны в отставку

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Michael Sohn/AP

Лидеры консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зёдер заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен отправить главу Минобороны страны (от партии СДПГ) Кристину Ламбрехт в отставку. Об этом сообщает газета Münchner Merkur.

Как указал в интервью изданию Мерц, «каждый час пребывания» министра обороны на своем посту «ослабляет авторитет» Шольца.

Зёдер также потребовал отставки Ламбрехт. Он сказал в беседе с Münchner Merkur, что министр «держится за свою должность крепче, чем многие климатические активисты, приклеивающие себя на улице».

«Министр должна, наконец, уйти в отставку, или ее должны уволить», — отметил Зёдер.

По его словам, Шольц назначил Ламбрехт на данный пост, «теперь он должен решить и эту кадровую проблему».

Зёдер добавил, что немецкие военные «не заслуживают такого министра».

Ранее издание Politico сообщило, что в ФРГ рассматривают возможность ухода в отставку Ламбрехт.

По данным издания, депутаты Бундестага от оппозиции и правящей партии допускают, что отставка министра может произойти в ближайшие месяцы. Отмечается, что армия Германии испытывает снарядный голод, отложена сделка по закупке американских истребителей F-35, не выполняются обещания по расходам на оборону.

Как пишет Politico со ссылкой на открытое письмо немецкого Минфина, глава Минобороны подвергается критике, так как не может рассчитать бюджет на закупку боеприпасов.

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