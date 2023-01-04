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База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

На северо-востоке Сирии американская военная база подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

Согласно информации агентства, атака произошла около 09:00 часов по местному времени.

«Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии», — поделились в Центральном командовании ВС США.

Сообщается, что сама база не пострадала. Также нет жертв и пострадавших среди персонала.

Ранее сообщалось, что военные США вывезли из Сирии в Ирак 60 грузовиков с нефтью и пшеницей. Колонна из 36 нефтевозов и 24 грузовиков с ресурсами проследовала на американские базы в Ираке.

До этого турецкий беспилотник атаковал призывной пункт курдских сил в Сирии, есть жертвы. Удар был нанесен по одному из зданий в городе Эль-Камышлы, в 700 км от Дамаска.

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