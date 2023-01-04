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Путин заявил, что Россия и дальше будет развивать боевой потенциал ВС РФ

Президент России Владимир Путин во время церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» заявил, что РФ и дальше будет наращивать свой боевой потенциал. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооружённых Сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин говорил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» надежно защищает безопасность России. По его словам, у «Циркона» нет аналогов в мире.

До этого стало известно, что Путин принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» в режиме видеоконференции. Фрегат оснащен ракетами «Циркон», которые способны на продолжительный полет.

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