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Спецслужбы России и Казахстана задержали членов преступной группировки в Байконуре

Россия и Казахстан пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

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ФСБ России

Служба национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России провели совместную спецоперацию, в ходе которой в городе Байконур были задержаны члены организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Кроме того, в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержали пособников группы.

«Всего в ходе спецоперации задержано 18 руководителей и активных участников ОПГ», — рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков силовики нашли у них огнестрельное оружие и денежные средства. По данным правоохранителей, члены ОПГ занимались похищением людей, вымогательством, вооруженным разбоем и кражами, действуя с особой жестокостью при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что спецоперация готовилась «много месяцев», и сейчас силовики проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Подмосковье осудили члена банды «Северские», который убил шесть человек.

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