Арестович заявил об изменении ситуации в Херсонской области в неприятную сторону для ВСУ

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация в Херсонской области меняется в неприятную сторону для Киева. Об этом он сообщил на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — сказал Арестович.

Он также отметил, что там сосредоточены огромные военные силы, которые «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что Вооруженные силы Украины в течение суток попытались прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, однако их атака была отражена.

Ранее он говорил, что украинские военные используют местных жителей для корректировок ударов по мирным гражданам в Херсоне.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине на Купянском направлении отбили атаку в направлении Куземовки.