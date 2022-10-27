Арестович заявил об изменении ситуации в Херсонской области в неприятную сторону для ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА» Новости»

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация в Херсонской области меняется в неприятную сторону для Киева. Об этом он сообщил на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — сказал Арестович.

Он также отметил, что там сосредоточены огромные военные силы, которые «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что Вооруженные силы Украины в течение суток попытались прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, однако их атака была отражена.

Ранее он говорил, что украинские военные используют местных жителей для корректировок ударов по мирным гражданам в Херсоне.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине на Купянском направлении отбили атаку в направлении Куземовки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть