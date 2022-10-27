МИД РФ: спутники США могут стать целями удара при их применении в конфликте на Украине

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Законными целями для поражения могут стать коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, пишет ТАСС. Заявление было сделано на выступлении на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Представитель российской Федерации заявил: «Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине». Он указал на задействование компонентов гражданской инфраструктуры в космосе.

Он назвал такую инфраструктуру квазигражданской.

Воронцов предупредил, что действия Запада обладают неоправданными рискам и подвергают устойчивость мирной космической деятельности. Он напомнил, что от сохранности коммерческих спутников США зависят многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах.

Ранее ученые нашли уязвимость в безопасности системы Starlink. Исследователи из Техасского университета доказали, что Starlink может работать как система GPS, а значит, что она может быть уязвима в отношении возможности преднамеренного вмешательства в систему.

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