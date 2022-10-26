В Киеве появилась улица героев полка «Азов»**

В Киеве улицу советского маршала Малиновского переименовали в улицу Героев полка «Азов» (батальон запрещен в России). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечалось, что на мероприятии присутствовал основатель «Азова» Андрей Билецкий.

По данным издания, Киевсовет принял решение о переименовании улицы летом. До этого она носила имя советского маршала Малиновского, который руководил операцией по освобождению Одессы от нацистов.

Боевики украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России), оказавшиеся в плену у российских военных, рассказали, что неоднократно убивали мирных жителей. Один из участников подразделения Ренат А. заявил, что в апреле в Мариуполе на улице Азовстальской убил из снайперской винтовки четырех человек, но он отметил, что это вышло случайно, «во время боя». Мужчина также сказал, что сам видел, как украинский танк стрелял по жилым домам.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что первый трибунал над бойцами нацбатальона «Азов» состоится в Мариуполе, дату определят после окончания досудебного следствия.

*   организация запрещена в России
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