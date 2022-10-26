В Мелитополе около подорванного телецентра обнаружили тайник с боеприпасами

close
100%
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Тайник с боеприпасами нашли в Мелитополе у здания, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

Отмечается, что в схроне обнаружили гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны. Все они были изъяты для дальнейшего уничтожения, уточнили в ГУВД. Следственные мероприятия продолжаются.

25 октября мощный взрыв произошел у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе. В результате пострадали 12 человек, в том числе школьница.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия, на которых видно, что взрывной волной были выбиты стекла в пятиэтажном доме и уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у здания. Именно в него было заложено взрывное устройство, осколки машины при взрыве попали в дом. Общественник назвал произошедшее терактом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть