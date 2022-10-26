Путин проконтролировал тренировку ВС РФ по нанесению ответного ядерного удара

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о проведении под руководством главы государства тренировки по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания — наземных, морских и авиационных сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены пуски баллистических и крылатых ракет.

Пуск был проведен по полигону Кура на Камчатке межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с Плесецка и баллистической ракеты «Синева» — из Баренцева моря.

В тренировке также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, они провели пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле подчеркнули, что все ракеты достигли заданные цели.

Президент наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

В феврале Владимир Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Президент подчеркнул, что сделано это на фоне агрессивных высказываний высших должностных лиц стран НАТО в адрес нашего государства.