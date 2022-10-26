Член СПЧ Ашманов призвал создать Росинформбюро с функцией военной цензуры

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов предложил создать в рамках координационного совета по обеспечению нужд специальной военной операции Росинформбюро, которое бы предоставляло россиянам достоверную информацию и было наделено функцией военной цензуры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это Росинформбюро стало бы «единым голосом государства». Об этом Ашманов сказал во время круглого стола временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и недопущению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Ашманов отметил, что часто одна информация противоречит другой, этого допустить нельзя.

«Все мы понимаем на тривиальном уровне, что нельзя называть местоположение частей наших ракетных установок и так далее, но и пропаганду вражескую нужно душить, пока она не распространилась», — высказал мнение член СПЧ.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к антироссийским санкциям.

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