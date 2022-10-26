На Западной Украине объявлена воздушная тревога

Власти объявили воздушную тревогу в трех регионах на западе Украины

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Воздушная тревога объявлена в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети местных губернаторов.

«Воздушная тревога, вся область», — заявили в пресс-службах Волынской и Ровненской областных администраций.

О воздушной тревоге в Тернопольской области сообщил в своем Telegram-канале глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш.

Ранее власти Николаевской области сообщили об обстрелах двух объектов инфраструктуры.

26 октября сообщалось, что в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Впоследствии, сообщало издание «Страна.ua», тревога распространилась на южные и западные области Украины, но прекратилась в Киевской и западных областях.

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