На Западной Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети местных губернаторов.

«Воздушная тревога, вся область», — заявили в пресс-службах Волынской и Ровненской областных администраций.

О воздушной тревоге в Тернопольской области сообщил в своем Telegram-канале глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш.

Ранее власти Николаевской области сообщили об обстрелах двух объектов инфраструктуры.

26 октября сообщалось, что в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Впоследствии, сообщало издание «Страна.ua», тревога распространилась на южные и западные области Украины, но прекратилась в Киевской и западных областях.