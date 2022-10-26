Глава компании-производителя: США поставили Украине два первых комплекса NASAMS

Генеральный директор американской компании Raytheon Technologies, производителя NASAMS, Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC заявил, что Штаты поставили Украине два первых зенитно-ракетных комплекса.

По словам Хейеса, развертывание комплексов NASAMS уже идет на Украине.

«Мы передали два [комплекса] правительству [США. — «Газета.Ru»] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — поделился гендиректор компании-производителя.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS. По его словам, украинские власти внедряют систему Североатлантического альянса, чтобы обеспечить учет и логистику.