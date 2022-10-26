Президент Израиля показал фото, якобы доказывающие использование иранских БПЛА на Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог в рамках работы Атлантического совета в Вашингтоне показал фотографии, якобы доказывающие применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герцога, власти Ирана категорически отрицали использование своих беспилотников в конфликте на Украине.

«Я покажу вам два слайда, которые однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники <...> [используются. — «Газета.Ru»] на Украине», — заявил президент Израиля.

На фото, представленных Герцогом, предположительно показаны иранские БПЛА Shahed-136, а также двигатель беспилотника, якобы запечатленный на земле на Украине.

Израильский президент подчеркнул, что снимки служат доказательством применения иранской техники на Украине.

Ранее Герцог обещал предоставить США доказательства наличия дронов Ирана на Украине. По его словам, иранское вооружение играет ключевую роль в дестабилизации мира.