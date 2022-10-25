Состоялся первый полет «Супер-Сухого»

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили, что на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова прошел первый модернизированный полет истребителя пятого поколения Су-57, об этом говорится на сайте компании.

«Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», — отметили в ОАК.

На самолете проводятся испытания обновленного, с расширенным функционалом, бортового оборудования с интеллектуальной поддержкой и возможностью применения новых типов вооружения.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого. Модернизированный истребитель получил прозвище «Супер-Сухой», официально самолет носит название «Су-57 второго этапа».

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине российские военные задействовали звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в «единую информационную сеть» с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны.