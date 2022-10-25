Состоялся первый полет «Супер-Сухого»

В ОАК рассказали о первом полете модернизированного истребителя Су-57

close
100%
uacrussia.ru

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили, что на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова прошел первый модернизированный полет истребителя пятого поколения Су-57, об этом говорится на сайте компании.

«Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», — отметили в ОАК.

На самолете проводятся испытания обновленного, с расширенным функционалом, бортового оборудования с интеллектуальной поддержкой и возможностью применения новых типов вооружения.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого. Модернизированный истребитель получил прозвище «Супер-Сухой», официально самолет носит название «Су-57 второго этапа».

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине российские военные задействовали звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в «единую информационную сеть» с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть