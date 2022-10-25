Стало известно, когда ВМФ России может пополниться корветом «Меркурий»

Передачу ВМФ России многоцелевого корвета «Меркурий» проекта 20380 могут перенести на начало 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ожидалось, что «Меркурий» войдет в состав ВМФ России в октябре этого года.

«Корвет «Меркурий» еще не проходил ревизию после испытаний. Пессимистичный срок его передачи флоту — начало будущего года», — сказал он.

Корвет «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК», зенитным ракетным комплексом «Редут» и артиллерийской установкой А-190. Также корвет несет противокорабельные ракеты Х-35.

Накануне главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что дизель-электрическая подлодка проекта 636 «Уфа» войдет в состав флота в ноябре.

Он уточнил, что в настоящее время «Адмиралтейские верфи» завершают морскую часть госиспытаний лодки на полигонах Балтийского моря. По информации главкома, подлодка прошла успешные испытания по погружению на различные глубины, экипаж и сотрудники «Адмиралтейских верфей» проверили маневренность и управляемость «Уфы» на разных ходовых глубинах.

Ранее стало известно, на каком заводе отремонтируют подлодку «Новороссийск».

До этого в США заявили, что Россия может использовать в спецоперации на Украине дельфинов-убийц.