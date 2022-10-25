Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы ВСУ новых регионов России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал голосовое сообщение, в котором назвал слабыми ответы на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых регионов России. Соответствующее аудиосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы отвечаем слабо», — сказал лидер Чечни.

По его словам, необходимо предпринимать более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Кадыров заявил, что в настоящее время спецоперация идет уже на территории РФ. Он указал, что очень не доволен сложившейся ситуацией. При этом глава региона считает, что «большего и худшего» не будет.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — продолжил он.

Также Кадыров заявил, что «дает слово», что «мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск».

Он добавил, что происходящее на Украине является «войной христиан и мусульман с сатанизмом».

Кроме того, лидер Чечни обратился к кавказцам с призывом участвовать в специальной военной операции, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?»

На прошлой неделе Кадыров заявил, что спецоперация на Украине будет проходить «по-другому».

До этого он говорил, что в ходе спецоперации есть моменты, которые ему нравятся, а есть то, что оставляет желать лучшего.