МО РФ: поражены 4 пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях

Минобороны России сообщило, что российские военные поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что также удары ВС РФ были нанесены по 72 артиллерийским подразделениям на огневых позициях и военной технике в 174 районах.

Кроме того, в Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВС Украины.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Николаево-Криворожском направлении батальонная тактическая группа украинских войск безуспешно атаковала позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области.

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