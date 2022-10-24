Экс-стратег Пентагона: США могли бы противостоять России конвенциональным оружием

Бывший стратег Пентагона Уэсли Холлман считает, что США могли бы противостоять России и Китаю посредством конвенционального оружия.

«Я думаю, что мы сможем», — сказал американец в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона противостоять Пекину и Москве с использованием обычных вооружений.

Эксперт уверен, что США следует необходимо сконцентрироваться на развитии военного потенциала для поставок вооружений своим союзниками и партнерам в Тихоокеанском регионе, так как в настоящее время Штаты сталкиваются с некоторыми сложностями в этом направлении.

Холлман также оценил угрозы для Соединенных штатов со стороны Китая.

«Когда речь заходит о Китае, я думаю, что нынешний российский опыт на Украине заставил их сделать паузу, но я не считаю, что долгосрочные цели как-то изменились», — сказал бывший представитель Пентагона.

По его мнению, Китай, в частности, сейчас может быть не готов к военному вторжению на Тайвань.

Ранее на XX съезде Компартии Китая председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет «работать быстрее» в направлении модернизации «военной теории, персонала и вооружения».