Пентагон: Остин в беседе с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов

Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американское военное ведомство.

«Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины», — говорится в сообщении.

В Пентагоне также указали, что звонок состоялся по инициативе российской стороны — в развитие беседы, которая была у министров 21 октября.

23 октября Шойгу вновь, во второй раз за последние три дня, провел телефонный разговор с Остином, во время которого стороны обсудили ситуацию на Украине.

21 октября они также провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.

Кроме того, 23 октября Шойгу поговорил по телефону с министрами обороны Великобритании и Франции Беном Уоллесом и Себастьяном Лекорню.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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