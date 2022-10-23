США отказались поставлять Украине больше HIMARS

США не станут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей. Об этом пишет журнал New Yorker, ссылаясь на источник в Пентагоне.

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем. <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Как говорится в публикации, стоимость каждой пусковой установки составляет около $7 млн. По словам специалистов, Украина тратит свыше 5 тыс. ракет в месяц. При этом Lockheed Martin, производитель таких боеприпасов, выпускает всего 9 тыс. единиц в год.

Источник также указал, что точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Киев. По его словам, у Соединенных Штатов не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы передать их Украине.

Ранее в Пентагоне пообещали продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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