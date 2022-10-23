Глава парламента ЦАР заявил, что военные инструкторы из России останутся в Африке

Глава парламента Центральноафриканской республики (ЦАР) Симплис Саранджи заявил, что военные инструкторы из России останутся в Африке, так как их присутствие идет на пользу стране, сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику – мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены», — заявил Саранджи.

Он пояснил, что российские военные инструкторы приезжают в ЦАР не для того, чтобы оставаться здесь, а для обучения местных военных.

Ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что руководство Центральноафриканской Республики уведомило ООН о заинтересованности в трех тысячах новых военных инструкторов из России.